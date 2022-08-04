В Херсонской области высоко оценили, как российские ПВО справляются с ударами ВСУ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Эффективность отражения ракетных ударов со стороны Украины в Херсонской области повысилась, заявил журналистам глава временной администрации региона Владимир Сальдо.

"Результат усиления ПВО, результат силы российского оружия и изобретения российских инженеров налицо. Да, какое-то время, когда еще не было достаточно изучено, как работают американские системы залпового огня, (удары) приводили к большим разрушениям, сложностям и проблемам. С каждым днем их становится меньше", - сказал он.

По словам Сальдо, в ночь на четверг украинские военные выпустили по Херсонской области 18 ракет из американских систем HIMARS. Из них 16 были перехвачены российской системой ПВО, а две - не достигли своей цели.

Населенные пункты Херсонской области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В конце июля ракетными ударами ВСУ был поврежден единственный в Херсоне мост через Днепр, после этого транспортный переход пришлось закрыть для проведения ремонтных работ. Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка, повреждения получили десятки жилых домов.