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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В Херсонской области высоко оценили, как российские ПВО справляются с ударами ВСУ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Эффективность отражения ракетных ударов со стороны Украины в Херсонской области повысилась, заявил журналистам глава временной администрации региона Владимир Сальдо.

"Результат усиления ПВО, результат силы российского оружия и изобретения российских инженеров налицо. Да, какое-то время, когда еще не было достаточно изучено, как работают американские системы залпового огня, (удары) приводили к большим разрушениям, сложностям и проблемам. С каждым днем их становится меньше", - сказал он.

По словам Сальдо, в ночь на четверг украинские военные выпустили по Херсонской области 18 ракет из американских систем HIMARS. Из них 16 были перехвачены российской системой ПВО, а две - не достигли своей цели.

Населенные пункты Херсонской области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В конце июля ракетными ударами ВСУ был поврежден единственный в Херсоне мост через Днепр, после этого транспортный переход пришлось закрыть для проведения ремонтных работ. Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка, повреждения получили десятки жилых домов.

Хроника 24 февраля – 04 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область
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