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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Израиле приземлился коммерческий рейс, впервые летевший через Саудовскую Аравию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Первый коммерческий рейс, совершенный через воздушное пространство Саудовской Аравии в четверг, приземлился в Тель-Авиве, сообщает "Едиот ахронот".

Самолет авиакомпании Cathay Pacific вылетел из Гонконга.

В прошлом месяце главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило, что власти приняли решение открыть воздушное пространство страны для всех без исключения гражданских воздушных судов.

Агентство Associated Press, комментируя данное решение, отмечало, что оно было обнародовано "за несколько часов до того, как президент США Джо Байден станет первым лидером США, который совершит прямой перелет из Израиля в королевство".

Агентство назвало этот шаг как сигнал к последующей нормализации отношений между двумя странами, прозвучавший именно во время ближневосточного турне Байдена.

Израиль Саудовская Аравия
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