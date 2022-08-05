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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Израиль ударом по Сектору Газа убил одного из лидеров "Исламского джихада"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Секторе Газа в рамках спецоперации против группировки "Исламский джихад", пишет Jerusalem Post. Военные сообщили о гибели одного из командиров группировки, Тайсира аль-Джабари в результате одного из ударов.

Jerusalem Post напоминает, что аль-Джабари отвечал за связь "Исламского джихада" с "ХАМАСом", а в своей группировке заменил командира Баху Абу эль-Атта, убитого воздушным ударом в 2019 году.

В ЦАХАЛе объяснили, что получили оперативную информацию о том, что аль-Джабари планировал теракты против интересов Израиля.

The Jerusalem Post напоминает, что во вторник Израиль закрыл КПП "Эрец" на границе с Сектором Газа, из-за чего 14 тысяч палестинцев, имеющих разрешение на работу вне пределов сектора, не смогли добраться до рабочих мест.

Сектор Газа Израиль ЦАХАЛ Исламский джихад Тайсир аль-Джабари
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