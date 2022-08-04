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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Глава временной администрации Херсонской области попал в больницу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации.

"После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации", - написал Сальдо в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что согласился с предложением врачей. Исполнять обязанности главы на время его отсутствия будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

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