Глава временной администрации Херсонской области попал в больницу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации.

"После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и, глядя на мой внешний вид, стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации", - написал Сальдо в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что согласился с предложением врачей. Исполнять обязанности главы на время его отсутствия будет председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.