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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Глава Херсонской области впервые после госпитализации выступил с видеообращением

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в отношении которого могли быть применены боевые отравляющие вещества, впервые с момента госпитализации записал видеообращение к жителям региона, запись опубликована в понедельник в его телеграм-канале.

"Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы в Херсонской области, были всегда со мной", - сказал он.

Сальдо отметил, что в настоящее время работает над бюджетом области. "Именно сейчас у меня есть возможность поработать над бюджетом нашей области до конца этого года и на следующий год. Это очень хороший показатель, это серьезная работа, которая приведет к тому, что Херсонщина будет процветающей, стабильной и ровной, а главное теплой, как всегда", - отметил он.

Глава Херсонской области сообщил, что ежедневно общается с военными. "Я часто общаюсь, практически каждый день, с военными. И знаю, какая напряженность сейчас существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко. Могу вам абсолютно точно сказать - у вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил, и поэтому никогда Херсон не поддастся уловкам со стороны", - заявил Сальдо.

О срочной госпитализации Сальдо стало известно 4 августа. На следующий день его пресс-служба сообщила о решении транспортировать главу региона в московский НИИ Склифосовского.

Позже Минобороны РФ заявило о проведении расследования применения Украиной боевых отравляющих веществ в отношении Сальдо. Также в оборонном ведомстве сообщили, что располагают доказательствами применения химических веществ против российских военных в Запорожской области.

Херсонская область Украина Владимир Сальдо
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