Религиозные радикалы напали на посольство Азербайджана в Лондоне

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о нападении на посольство страны в Лондоне со стороны членов радикальной религиозной группы.

"Войдя в здание посольства, члены радикальной религиозный группы, совершив акт вандализма, подняли религиозные флаги и стали выкрикивать на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции члены группы были выведены из здания и задержаны", - отмечает МИД.

Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали.

Данный инцидент расследуют местные правоохранительные органы.

"Согласно Венской конвенции, до сведения властей Великобритании по дипломатическим каналам было доведено предупреждение в связи с безопасностью дипломатов и дипломатических помещений", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.