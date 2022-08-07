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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Грузия осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в субботу в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым осудил нападение на посольство Азербайджана в столице Великобритании Лондоне и выразил солидарность с Баку, сообщили в МИД Азербайджана.

"Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне 4 августа и выразил солидарность с Азербайджаном", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Байрамов, поблагодарив своего коллегу за поддержку, подчеркнул важность всестороннего расследования провокации и привлечения виновных к ответственности, а также отметил, что соответствующую работу ведут компетентные органы Великобритании.

Согласно Генпрокуратуре Азербайджана, административное здание посольства Азербайджана в Великобритании подверглось нападению 4 августа.

На следующий день временного поверенного в делах Великобритании в Азербайджане пригласили в МИД Азербайджана, где ему выразили решительный протест в связи с нападением на посольство, потребовав гарантий того, что подобные инциденты больше не повторятся, проведения тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Великобритании.

Грузия Азербайджан
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