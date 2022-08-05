Посольство РФ в США раскритиковало позицию американских чиновников по приговору Грайнер

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Посольство России отметило в связи с американскими заявлениями о незаконности приговора Бриттни Грайнер, что официальные власти США искажают информацию.

"Обратили внимание на заявления ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда приговорить американскую гражданку Б.Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Отмечаем передергивание фактов и искажение информации. Строго говоря, такие действия не удивляют и стали здесь обычной практикой. Тот факт, что американские власти легализовали употребление наркотиков, остается внутренним делом США и не распространяется на законодательства других государств. В нашей же стране попытки нелегального ввоза наркотических средств уголовно наказуемы", - подчеркивается в комментарии посольства в социальной сети.

В нем также отмечается, что "решение в отношении Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует букве и духу российского законодательства".

Посольство также напоминает, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста российских граждан. Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу. С 2008 г. зафиксировано более 50 таких случаев. "Граждане России, оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов. Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам", - отмечает посольство.