Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

В США заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американские власти по-прежнему готовы к диалогу с Россией по формированию будущего системы контроля над вооружениями, сообщил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

"Мы готовы возобновить диалог с Россией с целью определения будущего современной системы контроля над вооружениями", - сказал он, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, по его словам, по данной тематике США "стремятся поддерживать и расширять каналы связи с КНР".

Президент США Джо Байден ранее этим летом заявил о готовности начать с Россией переговорный процесс о достижении соглашения взамен СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году.

США СНВ-3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Финляндии пройдут совместные с кораблями и морпехами США учения

Иран провел переговоры с ЕС и РФ по ядерной программе

США объявили ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Глава временной администрации Херсонской области попал в больницу

Военная операция на Украине

Турция анонсировала выход из портов Украины еще трех судов с зерном

Что произошло за день: четверг, 4 августа

Военная операция на Украине

ВСУ атаковали зернотоки и ангары на подконтрольной РФ части Запорожской области

В Финляндии выбирают, как ограничить выдачу туристических виз россиянам

В Финляндии выбирают, как ограничить выдачу туристических виз россиянам

В Токио заявили о попадании китайских ракет в исключительную экономическую зону Японии

В ДНР сообщили о росте числа жертв обстрела Донецка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });