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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию и Украину

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В ходе переговоров президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина будут затронуты вопросы ситуации в Сирии и вокруг Украины, сообщило в пятницу турецкое информагентство агентство Anadolu.

В сообщении отмечается, что стороны обсудят вопросы сирийского урегулирования и реализацию договоренностей о транспортировке зерна из украинских портов. В частности, "лидеры Турции и РФ обсудят шаги по устранению проблем на пути работы "зернового коридора", отмечает агентство.

В сообщении говорится, что при обсуждении украинской тематики Эрдоган намерен "акцентировать внимание" на готовности Анкары способствовать урегулированию конфликта.

Стороны также "обсудят тему наращивания товарооборота между двумя странами, развития сотрудничества, в том числе в сфере энергетики и оборонной промышленности, реализации стратегических проектов", пишет Anadolu.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия - это, прежде всего экономика, и обсуждению региональных проблем - это и Сирия, это и Украина", - сказал он.

Песков добавил, что встреча двух президентов станет хорошей возможностью "сверить часы" в вопросе эффективности механизма по вывозу зерна из украинских портов".

22 июля в Стамбуле состоялось подписание документов по созданию коридора в Черном море для вывоза украинского зерна. Одновременно ООН взяла на себя обязательства урегулировать с США и ЕС вопросы, связанные с ограничениями на вывоз российского зерна за рубеж.

Кроме того, в Кремле не исключили, что Путин и Эрдоган будут поднимать тему двустороннего военно-технического сотрудничества. Песков сообщил, что тема ВТС затрагивалась в ходе всех последних контактов Путина и Эрдогана.

В Кремле также ожидают, что в повестке встречи президентов РФ и Турции будет тема карабахского конфликта, обострившегося в последние дни.

Владимир Путин Реджеп Эрдоган
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