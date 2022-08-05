Кремль призвал Анкару не допустить дестабилизации в Сирии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Кремле понимают законные озабоченности Турции в связи с возможной угрозой ее безопасности в Сирии, но призывают не предпринимать действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать планы президента Реджепа Тайипа Эрдогана провести в Сирии военную операцию против курдов.

Песков выразил уверенность, что на саммите в Сочи 5 августа президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии.

"Да, у Турции есть законная озабоченность по соображениям безопасности которую мы, конечно же, учитываем", - отметил он.

При этом, подчеркнул Песков, "очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии".

Эрдоган в июле заявил, что намерен провести очередную военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии - близ границы с Турцией.

На саммите "астанинской тройки" в Тегеране верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что подобная военная операция может нанести урон всему региону, и призвал поддерживать территориальную целостность Сирии. На этом же саммите Эрдоган сказал, что его страна не может мириться с присутствием курдских группировок на сирийско-турецкой границе, и потребовал, чтобы они покинули 30-километровую зону в Сирии у границы с Турцией.