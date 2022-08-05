Китай заявил о готовности усилить стратегическое взаимодействие с Россией

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И.

"Россия неизменно придерживается принципа "одного Китая", выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны", - заявил он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пномпене. "В свою очередь Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права", - отметил глава МИД Китая.

Позиция Москвы по Тайваню "свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства", а также о поддержке, которую КНР и Россия оказывают друг другу на международной арене, сказал он. Ван И отметил, что Китай и РФ "вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире".