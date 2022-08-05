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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Лавров назвал партнерство Москвы и Пекина опорой для торжества права

Лавров назвал партнерство Москвы и Пекина опорой для торжества права
Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Стратегическое партнерство Москвы и Пекина является одной из опор движения за торжество права в международных отношениях, прежде всего принципов Устава ООН, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.

"Я убежден, что наше стратегическое партнерство является одной из опор движения за торжество международного права. <...> Прежде всего Устава ООН, который провозгласил основополагающий принцип суверенного равенства государств. США этот принцип нарушают повседневно, повсеместно, и это требует, конечно же, реакции. Мы с КНР участвуем в недавно созданной группе друзей в защиту Устава ООН. Я считаю, что это перспективная идея, которая заслуживает расширения, и мы уверены, что новые члены присоединяться к ее работе", - заявил Лавров.

Лавров напомнил, что проводит с китайским коллегой уже третью встречу за месяц.

"Действительно, мы регулярно встречаемся, используем для этого любую возможность. И меньше чем за месяц проводим уже третью встречу. 7 июля на Бали, 28 июля в Ташкенте, 5 августа здесь. И это не дань какой-то процедуре. На самом деле с каждым разом мы находим все больше вещей, которые требуют нашего постоянного внимания и принятия практических решений нашими государствами", - добавил глава российской дипломатии.

Он отметил, что планирует обсудить с Ван И текущее состояние двусторонних отношений и реализацию договоренностей лидеров РФ и Китая.

Сергей Лавров МИД РФ
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