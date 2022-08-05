Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

В Херсонской области подсчитывают ущерб от потери урожая для возможных компенсаций

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Возможность выплаты компенсаций фермерам, которые потеряли или не могут убрать урожай, прорабатывается в Херсонской области, сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства региона Алексей Ковалев.

"Сейчас главная задача правительства и военно-гражданской администрации - чтобы мы помогли людям и они получили хоть какую-то компенсацию... Мы сейчас собираем информацию (об ущербе - ИФ) и передадим ее, чтобы было принято решение на уровне РФ, чтобы мы могли помочь людям", - сказал министр.

В миреВласти Херсонщины обвинили украинских военных в поджогах полей пшеницыЧитать подробнее

По его словам, часть полей с пшеницей в зоне соприкосновения была намеренно уничтожена украинскими военными. "Там, где есть доступ Вооруженных сил Украины, где они могут залететь на вертолете, такие факты есть. Сам факт поджигания полей именно в зоне боевых действий или в зоне соприкосновения есть. Это реально сотни гектаров земли", - добавил он.

Кроме того, некоторые фермеры не могут убрать урожай озимых на территориях, близких к зоне боевых действий.

ЭкономикаВозможные потери урожая озимых на Украине оценили в 20%Читать подробнее

"Это ряд районных центров, например, Белозерка, Великоалександровка, где идут боевые действия или где заминированы поля (украинскими военными - ИФ). Зона, где небезопасно убирать урожай зерновых сейчас... Это реально десятки тысяч гектаров земли, пахоты, которые на данный момент не могут быть использованы", - уточнил Ковалев.

Херсонская область находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы

Число случаев COVID-19 в мире превысило 582 млн

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Китай заявил о готовности усилить стратегическое взаимодействие с Россией

Лавров назвал партнерство Москвы и Пекина опорой для торжества права

Лавров назвал партнерство Москвы и Пекина опорой для торжества права

Что случилось этой ночью: пятница, 5 августа

Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространить доминирование

Глава МИД Китая назвал совместное заявление стран G7 "макулатурой"

Глава МИД Китая назвал совместное заявление стран G7 "макулатурой"

В КНР назвали США угрозой для мира

В Финляндии пройдут совместные с ВМС США учения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });