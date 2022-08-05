В Херсонской области подсчитывают ущерб от потери урожая для возможных компенсаций

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Возможность выплаты компенсаций фермерам, которые потеряли или не могут убрать урожай, прорабатывается в Херсонской области, сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства региона Алексей Ковалев.

"Сейчас главная задача правительства и военно-гражданской администрации - чтобы мы помогли людям и они получили хоть какую-то компенсацию... Мы сейчас собираем информацию (об ущербе - ИФ) и передадим ее, чтобы было принято решение на уровне РФ, чтобы мы могли помочь людям", - сказал министр.

По его словам, часть полей с пшеницей в зоне соприкосновения была намеренно уничтожена украинскими военными. "Там, где есть доступ Вооруженных сил Украины, где они могут залететь на вертолете, такие факты есть. Сам факт поджигания полей именно в зоне боевых действий или в зоне соприкосновения есть. Это реально сотни гектаров земли", - добавил он.

Кроме того, некоторые фермеры не могут убрать урожай озимых на территориях, близких к зоне боевых действий.

"Это ряд районных центров, например, Белозерка, Великоалександровка, где идут боевые действия или где заминированы поля (украинскими военными - ИФ). Зона, где небезопасно убирать урожай зерновых сейчас... Это реально десятки тысяч гектаров земли, пахоты, которые на данный момент не могут быть использованы", - уточнил Ковалев.

Херсонская область находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.