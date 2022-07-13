Власти Херсонщины обвинили украинских военных в поджогах полей пшеницы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вертолеты Вооруженных Сил Украины предприняли несколько попыток поджога полей пшеницы на линии соприкосновения в Херсонской области, сообщили в среду "Интерфаксу" во временной администрации региона.

"Вертолеты летают низко над полем и разбрасывают тепловые ловушки, которые обычно разбрасывают в воздухе, чтобы вертолет не сбили. И это всё они бросают на поле, чтобы сжечь его", - сказал собеседник агентства.

В нескольких проукраинских телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой видно, как вертолет с украинскими опознавательными знаками летает над полем с пшеницей на низкой высоте и разбрасывает так называемы тепловые ловушки - специальные пиротехнические устройства с горючим составом, применяемые в военной авиации. Время и место съемки не указывается.

Ущерб от подобных поджогов пока оценить невозможно, уточнили в администрации, поскольку это происходит в зоне боевых действий. "Это все происходит на линии фронта, где есть неубранные поля", - пояснили в администрации.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

В начале лета Херсонская и Запорожская область начали экспорт зерна. В основном фермеры вывозят его фурами и грузовыми поездами через Крым.