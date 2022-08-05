Спейси не смог обжаловать решение о выплате $31 млн создателям "Карточного домика"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Суд Лос-Анджелеса отклонил апелляцию актера Кевина Спейси на решение о выплате $31 млн продюсерской компании Media Rights Capital, выпускавшей сериал "Карточный домик". Об этом сообщает Associated Press.

В ноябре 2021 года суд в США обязал Спейси возместить ущерб Media Rights Capital, которая прекратила работу с актером в 2017 году из-за звучавших в его адрес обвинений в домогательствах. Истец заявил, что понес материальные убытки из-за необходимости переписать сюжет, по которому Спейси исполнял главную роль Фрэнка Андервуда, и сократить шестой сезон с 13 до восьми серий, чтобы успеть в срок.

Адвокаты Спейси настаивали, что их подзащитного уволили еще до проведения внутреннего разбирательства, таким образом, контракт с его стороны нарушен не был, а уход актера не стал существенной причиной потерь компании.

Успешную кинокарьеру Спейси - обладателя двух премий "Оскар" - прервала серия обвинений в сексуальных домогательствах. Актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года заявил, что Спейси домогался его в 1986 году. Сам Спейси сказал, что не помнит этот инцидент, но принес публичные извинения.

Позднее Спейси предъявили официальные обвинения в домогательствах и избиении молодого человека в баре на курорте в 2016 году. Актер не признал вину, прокуроры сняли с него обвинения и закрыли дело, а предполагаемая жертва отозвала гражданский иск.