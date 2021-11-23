Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн создателям сериала "Карточный домик"

Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн создателям сериала "Карточный домик"
Актер Кевин Спейси
Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Суд в США обязал актера Кевина Спейси выплатить около $31 млн продюсерской компании Media Rights Capital, занимавшейся производством сериала "Карточный домик", в пяти сезонах которого Спейси снимался до скандала с домогательствами, сообщает в понедельник BBC News.

Media Rights Capital прекратила работу с актером в 2017 году, когда несколько действующих и бывших сотрудников, занятых в производстве "Карточного домика", обвинили Спейси в сексуальных домогательствах, а один человек - в сексуальном насилии. Компания заявила, что актер "неоднократно нарушал свои договорные обязательства" и ответственен за многомиллионные потери Media Rights Capital.

КультураКевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандалаКевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандалаЧитать подробнее

Истец пояснил, что из-за прекращения сотрудничества со Спейси создателям "Карточного домика" пришлось переписать весь сезон, исключить из сериала его персонажа, сократить шестой сезон с 13 до восьми серий, чтобы успеть в срок, и в итоге понести материальные убытки.

Успешную кинокарьеру Спейси прервала серия обвинений в сексуальных домогательствах, в том числе к несовершеннолетним. Так, актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года заявил, что Спейси домогался его в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит этот инцидент, но принес публичные извинения.

После этого еще около 20 мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. По одному из таких заявлений Спейси предъявили официальные обвинения в непристойном нападении и избиении: по версии следствия Спейси в 2016 году приставал к молодому человеку в баре на курорте. Сам актер не признал вину, однако прокуроры сняли с него обвинения и закрыли дело, а предполагаемая жертва отозвала гражданский иск.

Кевин Спейси

Новости по теме

Новости

Байден объявил о решении задействовать 50 млн баррелей нефти из резерва

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Назарбаев решил сложить полномочия лидера партии власти "Нур Отан"

В Думе заявили о риске повторения афганского сценария на Украине

Из минского аэропорта на родину вылетели более ста мигрантов

Из минского аэропорта на родину вылетели более ста мигрантов

Водитель, въехавший в толпу людей в Висконсине, обвинен в предумышленном убийстве

Водитель, въехавший в толпу людей в Висконсине, обвинен в предумышленном убийстве

Ученые уличили SARS-CoV-2 в обмане иммунитета и сбое в утилизации клеток

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек

Более 40 человек погибли в результате автокатастрофы в Болгарии

Более 40 человек погибли в результате автокатастрофы в Болгарии

Что случилось этой ночью: вторник, 23 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });