Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн создателям сериала "Карточный домик"

Актер Кевин Спейси Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Суд в США обязал актера Кевина Спейси выплатить около $31 млн продюсерской компании Media Rights Capital, занимавшейся производством сериала "Карточный домик", в пяти сезонах которого Спейси снимался до скандала с домогательствами, сообщает в понедельник BBC News.

Media Rights Capital прекратила работу с актером в 2017 году, когда несколько действующих и бывших сотрудников, занятых в производстве "Карточного домика", обвинили Спейси в сексуальных домогательствах, а один человек - в сексуальном насилии. Компания заявила, что актер "неоднократно нарушал свои договорные обязательства" и ответственен за многомиллионные потери Media Rights Capital.

Истец пояснил, что из-за прекращения сотрудничества со Спейси создателям "Карточного домика" пришлось переписать весь сезон, исключить из сериала его персонажа, сократить шестой сезон с 13 до восьми серий, чтобы успеть в срок, и в итоге понести материальные убытки.

Успешную кинокарьеру Спейси прервала серия обвинений в сексуальных домогательствах, в том числе к несовершеннолетним. Так, актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года заявил, что Спейси домогался его в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит этот инцидент, но принес публичные извинения.

После этого еще около 20 мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. По одному из таких заявлений Спейси предъявили официальные обвинения в непристойном нападении и избиении: по версии следствия Спейси в 2016 году приставал к молодому человеку в баре на курорте. Сам актер не признал вину, однако прокуроры сняли с него обвинения и закрыли дело, а предполагаемая жертва отозвала гражданский иск.