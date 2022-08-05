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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Минобороны РФ заявило об уничтожении в Сирии обучаемой военными США группы боевиков

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Боевики террористической группировки "Лива Шухада Аль-Карьятейн" (Бригада шахидов "Аль-Карьятейна") уничтожены российским авиаударом в сирийской пустыне, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

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"4 августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн", скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая", - отметили в Минобороны России.

По данным ведомства, эта группировка "базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США".

"Действуя из пустыни, боевики "Лива Шухада Эль-Карьятейн" совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что "лётчиками армейской авиации ВКС России все боевики были успешно уничтожены".

Сирия Минобороны РФ
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