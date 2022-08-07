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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

В центре по примирению заявили о съемках боевиками постановочных роликов для обвинения ВКС РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Боевики совместно с организацией "Белые каски" снимают в сирийской провинции Идлиб постановочные видеоролики для обвинения российских и сирийских военных в обстрелах мирных жителей и гражданской инфраструктуры, сообщил на брифинге в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"По поступившей в Центр по примирению враждующих сторон информации, боевиками террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - сообщил Егоров.

Он также отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" - "Джебхат Фатх аш-Шам"- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России). В провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел.

Сирия Идлиб
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