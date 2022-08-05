Израиль мобилизует 25 тыс. резервистов на фоне ситуации вокруг сектора Газа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию 25 тысяч резервистов для содействия Армии обороны Израиля в секторе Газа, сообщает издание The Jerusalem Post.

"Министр обороны Бени Ганц утвердил проект постановления о задействовании до 25 тыс. резервистов в этой операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала призыв резервистов для Южного командования, сил ПВО, а также командования тыла армии", - пишет издание.

The Jerusalem Post напоминает, что ранее в пятницу в ЦАХАЛ объявили о начале операции "Рассвет", которая, по данным властей Израиля, направлена на действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки.

"Цель этой операции – устранение конкретной угрозы, которой подвержены граждане Израиля и люди, живущие рядом с сектором Газа", - приводит издание слова израильского премьера Яира Лапида.

Сообщалось, что в результате удара Армии обороны Израиля по цели в секторе Газа, уничтожен один из руководителей палестинского "Исламского джихада".

Региональные СМИ со ссылкой на источники в свою очередь сообщали, что в результате этих действий погибли не менее 15 человек.

"Нашим врагам, и особенно руководству ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" я хотел бы напомнить: ваше время заканчивается. Эта угроза в регионе будет устранена так или иначе", - заявил Лапид.

The Jerusalem Post напоминает, что во вторник Израиль закрыл КПП "Эрец" на границе с сектором Газа, из-за чего 14 тыс. палестинцев, имеющих разрешение на работу вне пределов сектора, не смогли добраться до рабочих мест.