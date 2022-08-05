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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

США пожелали продлить СНВ-III или заменить его другим документом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который истекает в 2026 году, или заключению нового соглашения, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"СНВ-III истекает в 2026 году. По мере того, как мы приближаемся к 2026 году, для нас и России важно поддерживать диалог о дальнейшем продлении договора. Можно рассматривать как расширение договора, так и создание других механизмов по контролю над вооружениями, которые охватят деятельность, не предусмотренную существующим соглашением", - заявил Кол на брифинге.

Он отметил, что СНВ-III является основой контроля над вооружениями, но он "не охватывает некоторые новые системы, которая разработала РФ, а также тысячи нестратегических ядерных вооружений в российском арсенале".

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года

ДСНВ, или СНВ-III, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

США РФ СНВ-III
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