Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

В Совфеде заявили, что решение РФ об инспекциях по ДСНВ не связано с операцией на Украине

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Решение РФ о временном выводе из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) своих объектов стало следствием антироссийской политики США и не связано со специальной военной операцией РФ на Украине, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это не связано со специальной военной операцией. Такое решение - следствие мощной антироссийской политики, которая проводится в последние 10-15 лет, с такой, по сути, необъявленной войной, которую развязали США. Это звенья одной цепи", - сказал Джабаров в понедельник.

В миреСША пожелали продлить СНВ-III или заменить его другим документомЧитать подробнее

По его словам, "первопричина такого решения кроется в поведении американской стороны". "Они мало того, что заблокировали нашу инспекцию, которая могла бы в рамках СНВ-3 посетить Америку и посмотреть, как исполняются условия Договора, так они ещё и наше посольство "гоняют", ограничили во всех поездках по территории Соединённых Штатов Америки, поэтому я думаю, что это правильное решение", - добавил сенатор.

Он вместе с тем выразил надежду, что "всё-таки здравый смысл возобладает у американцев, и американцы эти ограничения снимут, и тогда мы на условиях взаимности сделаем то же самое", - отметил Джабаров.

Решение России

Ранее в понедельник Россия уведомила США о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты.

"8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ". "Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - говорится в заявлении МИД РФ.

Россия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 8 августа

РФ временно выведет свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ

РФ временно выведет свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджеcт

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджеcт

Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

В ФСБ заявили о напряженной оперативной обстановке на участке границы Армении с Ираном

В ФСБ заявили о напряженной оперативной обстановке на участке границы Армении с Ираном

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

Власти эстонской Нарвы решили демонтировать памятник советскому Т-34

Военная операция на Украине

Глава временной администрации Запорожской области распорядился провести референдум

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о снижении мощности двух энергоблоков Запорожской АЭС после обстрела

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });