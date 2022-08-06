В Минобороны РФ сообщили об отсутствии нарушений перемирия в Нагорном Карабахе за сутки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские миротворцы за сутки не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

По их данным, проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах, а также в Лачинском коридоре.

Накануне в министерстве также сообщили, что нарушений за предыдущие сутки зафиксировано не было.

В пятницу Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских военных Вооруженными силами Армении. Министерство обороны Армении назвало эти сообщения "дезинформацией".

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась на этой неделе.