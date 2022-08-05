В НКР сообщили о сохранении напряженности на линии соприкосновения с войсками Азербайджана

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщает о напряженной ситуации на линии соприкосновения с войсками Азербайджана.

"4 августа, в ночь на 5 августа и утром по состоянию на 09:00 (08:00 по московскому времени) оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения относительно стабильная, напряженность сохраняется. По некоторым направлениям ВС Азербайджана нарушили режим перемирия, применив стрелковое оружие. С армянской стороны потерь нет", - сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной республики.

В ведомстве отметили, что состояние трех из получивших ранение 3 августа 19 военнослужащих тяжелое, одного - крайне тяжелое.

"При посредничестве российского миротворческого контингента ведутся работы по стабилизации обстановки", - сообщили в Минобороны НКР.

Как сообщалось, в Москве крайне озабочены эскалацией ситуации в районе Лачинского коридора, который связывает Карабах с Арменией, и призывают Ереван и Баку к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня, заявили в минувший четверг в МИД России. Отмечалось, что "российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле".

Обострение ситуации

Ранее сообщалось, что 3 августа двое военнослужащих непризнанной НКР погибли, 19 получили ранения в результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана.

Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана сообщали, что азербайджанская армия провела ответную операцию "Возмездие", в ходе которой был взят под контроль ряд высот в Карабахе и уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований. В оборонном ведомстве республики обвинили армянскую сторону в обстрелах, в результате которых погиб азербайджанский военный.

Российские военные в свою очередь также сообщали, что обстановка в Нагорном Карабахе обострилась.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил в четверг, что в "секретариате ОДКБ обеспокоены информацией о вооруженных столкновениях, произошедших в Нагорном Карабахе и приведших к человеческим жертвам".