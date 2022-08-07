Байден сдал второй отрицательный тест на COVID-19 и улетел к супруге в Делавэр

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье завершил самоизоляцию, так как сдал повторный отрицательный тест на COVID-19, сообщает Associated Press.

"Прекрасно себя чувствую", - сказал президент журналистам перед тем, как сесть в вертолёт.

Байден направился к супруге в Делавэр: ожидается, что они проведут воскресенье в популярной курортной зоне в этом штате.

Днtм ранее Байден сдал первый отрицательный тест на COVID-19, однако его лечащий врач Кевин О'Коннор тогда предупредил, что президент останется на самоизоляции в Белом доме, пока не сдаст ещt один тест.

На прошлых выходных у Байдена был повторно выявлен коронавирус, спустя 12 дней после того, как это заболевание у него диагностировали в первый раз.

Лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также сделал две прививки бустерными дозами.