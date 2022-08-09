Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 585,4 млн

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 585 412 955, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 420 264 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 92 241 199 и 1 034 020.

Индия - 44 174 650 и 526 722.

Бразилия - 34 035 780 и 680 166.

Франция - 34 292 342 и 153 751.

Германия - 31 307 020 и 145 028.

Великобритания - 23 582 003 и 185 761 (данные на 6 августа).

Италия - 21 325 402 и 173 249.

Южная Корея - 20 694 239 и 25 332.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 826,0. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 153, во Франции - 2 329, в Германии - 1 719, в Великобритании - 2 696 (данные на 4 августа), в Италии - 2 874, в Южной Корее - 493. Сведения по США отсутствуют.