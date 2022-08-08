Лукашенко обвинил Польшу в стремлении захватить часть Украины и всю Белоруссию

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Александр Лукашенко выступил руководство Польши в стремлении поглотить Белоруссию и часть Украины.

"Они (Польша - ИФ) уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать", - заявил президент Белоруссии в понедельник при посещении Миорского металлургического завода, его слова приводит агентство БелТА.

"Самое агрессивное по отношению к нам государство (Польша). Не понимаю - зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать. Чего им не хватает? Рейтинг их лидеров уже ниже 30%", - сказал Лукашенко.

"Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают", - добавил президент Белоруссии.