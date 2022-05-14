Лукашенко освободил от должности посла в Польше

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Польше Владимира Чушева. Соответствующий указ опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

"В соответствии с пунктом 20 статьи 84 Конституции Республики Белоруссия освободить Чушева Владимира Николаевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Белоруссия в Республике Польша", - говорится в документе.

На фоне обострения отношений Минска с Варшавой и Вильнюсом после президентских выборов 2020 года власти Белоруссии в октябре того года отозвали своих послов в Польше и Литве для консультаций. Также было сокращено количество польских и литовских дипломатов, работающих в Белоруссии. Белорусские власти обвинили Польшу и Литву в деструктивной позиции и недружественных действиях в отношении Белоруссии.

В Варшаве и Вильнюсе после обострения внутриполитической ситуации в Белоруссии, вызванного протестами после президентских выборов 2020 года, нашли убежище многие лидеры белорусской оппозиции, включая экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, и противники действующей власти.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Сторонники Тихановской после выборов создали Координационный совет, который призывал к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.