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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Турецкий сухогруз с украинской кукурузой первым прибыл в порт назначения

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Турецкий сухогруз с украинской кукурузой в рамках инициативы по вывозу зерна с Украины в понедельник первым достиг пункта назначения и прибыл в порт города Дериндже. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Согласно им, судно Polarnet под турецким флагом пришвартовалось в порту Дериндже в Измитском заливе 8 августа в 09:32 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее сообщалось, что этот сухогруз 5 августа отправился в Турцию из Черноморска. Агентство Associated Press (AP) сообщает, что на его борту 12 тонн кукурузы.

В настоящее время еще семь судов с зерном направляются из украинских портов в разные точки мира. Так, первым по "зерновому коридору" проследовало судно "Разони" под флагом Сьерра-Леоне, оно вышло из порта Одессы 1 августа и направляется в Ливан. На его борту находится около 27 тыс. тонн кукурузы.

5 августа судно Rojen вышло из Черноморска, в понедельник оно прибыло в турецкий город-порт Чанаккале, откуда направится в британский Тизпорт, свидетельствуют данные Marine Traffic. Сухогруз Navistar отплыл из одесского порта в Рингаскидди, Ирландия. При этом, по сведениям портала, это судно 7 августа прибыло на якорную стоянку в Стамбуле и до сих пор находится там.

Сразу четыре судна с зерном вышли утром 7 августа из Одессы и Черноморска и направляются в Стамбул. Суда Mustafa Necati, Star Helena и Glory вышли по "зерновому коридору" из Черноморска, а сухогруз Riva Mind – из Одессы.

Со своей стороны AP сообщает, что всего в рамках стамбульских договоренностей по вывозу зерна по специальному коридору следуют 10 сухогрузов – восемь вышли из украинских портов и два, наоборот, направляются на Украину.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

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