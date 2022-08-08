В Зерновом союзе назвали перегретой тему влияния Украины на глобальную продбезопасность

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Тема влияния поставок украинского зерна на глобальную продовольственную безопасность сильно перегрета, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Он отметил, выступая на пресс-конференции, что "перегретость" этой темы ничего хорошего рынку не дает.

"Речь идет об украинских поставках, нагнетается обстановка, что из-за спецоперации Украина не может грузить свое зерно - и мир лишился этого ресурса. Какого ресурса мир лишился? Украина всегда делала акцент в своих отгрузках на международные рынки на фуражное зерно, на кукурузу в первую очередь. Это главная культура в украинских поставках", - сказал он.

По данным Злочевского, в июле прошлого года Украина отгрузила 3 млн 100 тыс. зерновых, из которых было только 600 тыс. тонн пшеницы. "В этом сезоне Украина отгрузила в июле 1 млн 700 с копейками тыс. тонн. Сколько в составе пшеницы? 368 тыс. тонн. Это на 232 тыс. тонн меньше, чем в прошлом июле. Это существенный объем для мирового рынка месячных отгрузок? Мир вообще не способен заметить такие отсутствующие объемы. О чем говорить? Зачем нагнетать обстановку?" - недоумевает он.

Как считает глава союза, "нагнетание информации, которая гуляет по рынку, только загоняет цены вверх, пугает потребителей". В результате покупательская способность становится еще ниже. "С моей точки зрения, надо прекратить все эти обсуждения, тем более что из портов Украины отгрузки начались. Сейчас будут грузить по 3 с лишним миллиона в месяц. Нет проблемы", - заявил он.

Вывоз зерна

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны документы по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа. Соглашение носит пакетный характер и нацелено также на то, чтобы страны Запада устранили финансовые и логистические препятствия для российских удобрений и продовольствия, вызванные введёнными ими антироссийскими ограничениями.