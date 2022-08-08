Что произошло в мире науки. Вечерний дайджеcт

"Ожившие" органы мертвой свиньи, светящиеся ГМО-лабрадоры и как эквадорец воссоздал францисканское пиво XVI века

Фото: Rehman Asad/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В Южной Корее снова родились два светящихся щенка. Недавно сообщалось о похожем эксперименте с биглями, а теперь это лабрадоры. Генетики отработали на них комбинацию "клонирование + примированное редактирование". Таким образом ученые планировали избавить породистых животных от риска развития дисплазии тазобедренного сустава – распространенной проблемы многих крупных пород. Получилось два щенка-лабрадора, оба несли в своих клетках смесь мутантных и здоровых копий и светились зеленым светом под ультрафиолетом.

- К свиньям через час после смерти подключили сложную перфузионную систему (для тока жидкости по системе кровеносных сосудов), восстановили кровообращение и поддерживали функционирование органов в течение шести часов. В случае успеха дальнейших испытаний системы OrganEx может значительно увеличить количество качественных органов для трансплантации. В далекой перспективе модификации этой системы, возможно, найдут применение и в спасении пациентов, находящихся в критическом состоянии.

- Биоинженер из Эквадора воссоздал пиво, варившееся францисканскими монахами еще в XVI веке. Для этого ему потребовалось изучить научную литературу, отыскать старинные дрожжи и потратить не один год свой жизни.

- Группа биологов изучила древнейшие семена арбуза со следами человеческих зубов, которые нашли на неолитическом памятнике в Ливии. Больше шести тысяч лет назад местные жители употребляли в пищу семена арбузов, мякоть которых все еще была белой и горькой.

- Исследование 25 тысяч здоровых взрослых показало, что риск перелома при ежедневном приеме витамина D не ниже, чем при приеме плацебо. В последнее время витамину D приходится несладко: все чаще ученые обнаруживают его бесполезность при некоторых состояниях. Ранее сообщалось, например, он не помог в профилактике сахарного диабета, дыхательных инфекций и депрессии.

- Большинство людей начинают слышать запахи почти сразу после выздоровления от ковида, но некоторым везет не так сильно: в мире насчитали более 15 млн людей, к которым спустя месяц после выздоровления обоняние так и не вернулось. В то же время, по данным метаанализа сингапурских ученых, через полгода после болезни почти у 96 процентов больных обоняние полностью восстанавливается.

- Каждый год ученые присылают на конкурс Science Exposed фотографии, которые отражают суть их исследований. В этом году много микрофотографий: на них кристаллы, клетки и наноструктуры. В этом материале N+1 собрали самые красивые снимки в галерею.