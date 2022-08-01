Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Безопасная высота ныряния, квантовая псевдотелепатия и как мертвого паука превратили в некробота

Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Теоретики давно предсказывали, что лазеры могут помочь оседлать молнии и заставить их бить туда, куда укажет человек, но лишь недавно экспериментаторам удалось частично реализовать этот принцип на практике. Пространство над башней Сентис в горах Швейцарии два месяца обстреливали лазером во время грозы. Молнии поразили башню 16 раз, четыре из которых – благодаря вспышкам лазера. Ученые смогли исследовать излучение от молний в самом широком электромагнитном диапазоне, а одну из них сняли на видео.

- Люди с болезнью Урбаха-Вите, при которой повреждается базолатеральный комплекс миндалины, не хотят жертвовать одним человеком, спасая миллионы других или даже собственную жизнь. Исследователи предположили, что именно базолатеральный комплекс миндалины принимает участие в формировании подобных суждений, когда человек оценивает последствия и принимает на основании этого решение, а не просто следует моральным правилам.

- Американские ученые экспериментально исследовали ныряние в различных позах, а также рассчитали безопасные значения высоты, с которой это можно делать. Выяснилось, что для нырков головой вперед безопасная высота ограничивается 8 метрами, руками вперед – 12 метрами, а ногами вперед – 15 метрами.

- Физики подготовили нам новый сюрприз под названием "квантовая псевдотелепатия". О том, какое отношение этот термин имеет к битве экстрасенсов и как его подтвердили экспериментально, можно прочесть в этой новости.

- Американские инженеры изготовили из тела мертвого паука захват с пневматическим приводом. Для этого они вставили иглу в просому и зафиксировали ее клеем. Затем исследователи присоединили к ней шприц. При повышении и снижении давления внутри членистоногого его конечности сжимались и разжимались. Это позволило поднять предметы, которые в 1,3 раза по массе и в 2,6 раза по объему превышали сам захват.

- Исследователи установили личность неизвестного мужчины, который был найден мертвым на австралийском пляже Сомертон в декабре 1948 года. На протяжении семидесяти с лишним лет оставалось неизвестным, кем был покойный и как он умер. По одной из версий, мужчина мог быть шпионом из СССР или Восточной Европы. Однако анализ ДНК из его волос показал, что он был мельбурнским инженером по имени Карл Уэбб.

- Проанализировав три видеозаписи, снятые ныряльщиками, ихтиологи пришли к выводу, что по крайней мере два вида скатов-хвостоколов способны издавать щелкающие звуки, чтобы отпугнуть врага. Раньше скаты и акулы считались немыми.

- Американские психологи обнаружили, что женщинам, которые еще в подростковом возрасте стали чайлдфри, сейчас около сорока и у них все еще нет детей.