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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Всемирный банк выделит Украине помощь в $4,5 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Всемирный банк объявил в понедельник, что выделит Украине помощь в размере $4,5 млрд, этот пакет финансирования предназначен для удовлетворения "неотложных потребностей".

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"Финансовый пакет состоит из гранта в размере $4,5 млрд, предоставленного Соединенными Штатами", - говорится в заявлении, распространенном организацией.

В частности, отмечается в заявлении, финансирование поможет Киеву покрыть затраты на социальные выплаты, медицинские услуги и пенсии.

В июне Всемирный банк сообщил об одобрении дополнительной помощи Украине на $1,49 млрд.

Украина Всемирный банк
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