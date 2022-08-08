Всемирный банк выделит Украине помощь в $4,5 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Всемирный банк объявил в понедельник, что выделит Украине помощь в размере $4,5 млрд, этот пакет финансирования предназначен для удовлетворения "неотложных потребностей".

"Финансовый пакет состоит из гранта в размере $4,5 млрд, предоставленного Соединенными Штатами", - говорится в заявлении, распространенном организацией.

В частности, отмечается в заявлении, финансирование поможет Киеву покрыть затраты на социальные выплаты, медицинские услуги и пенсии.

В июне Всемирный банк сообщил об одобрении дополнительной помощи Украине на $1,49 млрд.