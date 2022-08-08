США выделили военную помощь Украине на $1 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Власти США объявили о выделении очередного транша помощи украинским военным, сообщают американские СМИ.

Стоимость пакета помощи оценивается в $1 млрд. В него входят 75 тыс. артиллерийских снарядов для 155-мм артиллерии, минометы и 20 тыс. снарядов к ним. Также предусматривается поставка ракет для ЗРК (зенитного ракетного комплекса) NASAMS, 1 тыс. ПТРК (переносных противотанковых ракетных комплексов) Javelin, нескольких сотен одноразовых противотанковых гранатометов AT4. В пакет входят и боеприпасы для РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS, однако точное количество ракет не указывается.

Кроме того, планируется передать Украине 50 транспортных средств для военных медиков, взрывчатку, медицинские препараты и оборудование.