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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Трамп заявил, что ФБР проводит обыск в его имении Мар-а-Лаго

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР в понедельник проводят обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что подробностей о проведении обыска у экс-президента США пока нет. Представитель американского Минюста не ответила на вопрос Associated Press о том, был ли обыск санкционирован лично генеральным прокурором США Мерриком Гарландом.

"Мой прекрасный дом Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергся налету и оккупирован большой группой агентов ФБР", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в соцсети Truth Social.

Экс-президент США отметил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".

"Ничего подобного никогда раньше не случалось с президентом Соединенных Штатов", - подчеркнул Трамп.

"Они даже взломали мой сейф!" - добавил политик.

Associated Press напоминает, что Министерство юстиции ведет в отношении Трампа расследование о незаконном вывозе засекреченных документов в Мар-а-Лаго после окончания его президентского срока. Американское законодательство запрещает вывоз секретных документов в несанкционированные места, отмечает агентство.

На данный момент неясно, связан ли обыск с этим делом.

США Дональд Трамп Мар-а-Лаго
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