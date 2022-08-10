Трамп заявил, что Байден знал о готовящемся обыске его имения

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что он заранее знал о готовящемся ФБР обыске его имения Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

"Байден знал все об этом, точно так же, как он знал все о "сделках Хантера"", - написал Трамп в социальной сети Truth.

"Мы ничем не лучше страны третьего мира, банановой республики", - добавил экс-президент, комментируя инцидент.

Трамп регулярно обвиняет сына Байдена - Хантера в незаконной деятельности.

В понедельник бывший президент США объявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

"Мой прекрасный дом (...) в настоящее время находится в осаде, подвергся налету и оккупирован большой группой агентов ФБР", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном Truth.

Экс-президент США отметил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".

"Ничего подобного никогда раньше не случалось с президентом Соединенных Штатов", - подчеркнул Трамп.

"Они даже взломали мой сейф!" - добавил политик.

В свою очередь представитель Белого дома заявил телеканалу CNN, что администрация президента США не была уведомлена об обыске.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что президент Байден узнал об обыске из публичных сообщений.

"Президент и Белый дом узнали об этом обыске ФБР из публичных сообщений. Мы узнали точно так же, как вчера узнала американская общественность, и у нас не было предварительного уведомления об этой деятельности", - заявила пресс-секретарь.

"Министерство юстиции проводит расследования независимо, и мы оставляем любые правоохранительные вопросы на их усмотрение. С нашей стороны было бы неуместно комментировать какое-либо продолжающееся расследование", - добавила она.

Тем временем ряд СМИ сообщает, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он якобы хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Ранее в этом году Национальный архив заявил, что Трамп забрал 15 коробок с президентскими записями в свою личную резиденцию во Флориде. В этих ящиках якобы содержалась "секретная информация о национальной безопасности" и официальная переписка между Трампом и главами иностранных государств.

В феврале эти коробки были изъяты.

По данным источника CNN, в апреле и мае помощники Трампа в Мар-а-Лаго были допрошены ФБР в рамках расследования обращения с президентскими документами.