В Латвии могут выделить 442 млн евро на компенсацию жителям расходов на отопление

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Правительство Латвии во вторник одобрило изменения в закон о мерах по уменьшению влияния чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, предусматривающие, в том числе, компенсации затрат домашних хозяйств на теплоснабжение.

Общая сумма поддержки увеличивается с первоначально предполагавшихся 350 млн евро до 442,25 млн евро, сообщается на сайте правительства.

Как отмечается, предусматривается поддержка граждан, использующих электроэнергию, природный газ, древесные брикеты, пеллеты и дрова для отопления. При использовании электроэнергии для отопления и при потреблении более 500 кВт.ч в месяц жители оплачивают эти первые 500 кВт.ч по цене, установленной поставщиком, затем компенсируется расход, но не более 2000 кВт.ч. При этом предусмотрен для поставщиков потолок цен - 0,16 евро за 1 кВт.ч, при достижении которого домохозяйствам будет компенсироваться 50% прироста.

При отоплении при помощи газа компенсация в 50% будет применяться при потреблении свыше 221 кВт.ч, или 21 кубометр в месяц.

"С учетом быстрого роста цен на древесные брикеты и гранулы и их удельного веса в отоплении домашних хозяйств, ценовой порог установлен в размере 300 евро за тонну", - говорится в сообщении. Рост расходов также планируется компенсировать в размере 50%, максимальный объем, на который можно получить поддержку, составит для одного домохозяйства 10 тонн.

Также предусмотрены меры поддержки домохозяйств, использующих для отопления дрова, - потолок 40 евро за кубометр для поставщиков и компенсация для домохозяйств 50%, до максимума в 35 кубометров.

Компенсация при отоплении электричеством и газом предполагается с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года, дровами и пеллетами период поддержки установлен с 1 мая 2022 года также по 30 апреля 2023 года.

Изменения еще должны быть рассмотрены и приняты Сеймом.