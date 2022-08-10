Latvijas gaze не успеет до конца августа накопить достаточно газа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Латвийская газовая компания Latvijas gaze не сможет обеспечить к 31 августа объем газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ), достаточный для потребления домашних хозяйств с октября по апрель, как это предписывает новая редакция закона об энергетике, говорится в биржевом сообщении Latvijas gaze.

Сейчас в Инчукалнском ПХГ находится 0,75 ТВт.ч газа, принадлежащего Latvijas gaze, а к 31 августа этот объем с учетом выполнения имеющихся договорных обязательств уменьшится до 0,69 ТВт.ч. При этом компания должна обеспечить объем газа в ПХГ на уровне 1,15 ТВт.ч.

Об этой ситуации Latvijas gaze неоднократно информировала правительство Латвии и ответственное за энергетическую отрасль министерство экономики, а также просило созвать совещание, чтобы разработать план действий, но пока этого не произошло. Компания добавила, что продолжает оказывать услуги по газоснабжению.

По новому закону об энергетике, в ситуации, когда действующий публичный торговец (сейчас эти функции выполняет Latvijas gaze) не выполняет обязанности, функции публичного торговца берет на себя госконцерн Latvenergo.

В Latvenergo, комментируя заявление Latvijas gaze, заявили, что правительство 9 августа приняло правила, которые гарантируют, что имеющийся в хранилище газ Latvijas gaze зарезервирован на весь отопительный сезон и предназначен для латвийских домохозяйств.

"Нормативные акты Латвии обеспечивают поставки природного газа домашним хозяйствам. Действуя в соответствии с законом и получив необходимое решение, в ситуации, когда Latvenergo будет необходимо перенять портфель клиентов-домохозяйств, в нашем распоряжении будут иметься достаточные ресурсы обслуживания клиентов, чтобы это сделать", - отметили в Latvenergo.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш 9 августа после заседания правительства заявил, что для нужд домашних хозяйств правительство зарезервировало в Инчукалнском подземном газохранилище принадлежащий Latvijas gaze газ. По данным премьера, имеющийся в настоящее время в ПХГ газ полностью покрывает потребности Латвии в следующем отопительном сезоне. Кариньш заверил, что Латвии хватит газа на весь следующий отопительный сезон.

Министр экономики Илзе Индриксоне сообщила, что зарезервированный объем газа составляет 1,15 ТВт.ч и равен потреблению домохозяйств в прошлом сезоне.

В целом потребление природного газа в Латвии в прошлом сезоне составило 6,9 ТВт.ч, и в настоящее время эти потребности на следующий отопительный сезон обеспечены.

На вопрос, будет ли возможность купить газ в случае, если Латвии его все-таки не хватит, премьер ответил, что в случае, если газа не будет хватать Латвии, его не будет хватать всему региону.

С 1 января 2023 года в Латвии вводится законодательный запрет на покупку газа из России.