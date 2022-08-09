Турция отправила новое буровое судно в восточное Средиземноморье

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Новое турецкое буровое судно "Абдулхамид Хан" во вторник отправилось на разведку газовых месторождений в восточном Средиземноморье в 55 километрах от побережья города Газипаша в провинции Анталья, сообщает агентство Associated Press.

"Разведка и бурение в Средиземном море – законная для нас операция. Нам не нужно ни у кого запрашивать разрешение на это", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии выхода бурового судна в море.

Еще три буровых судна Турции в настоящее время работают в Черном море.

В 2020 году в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в восточном Средиземноморье ситуация в этом районе обострилась. Турция вела нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывало трения между Анкарой и рядом стран ЕС. Позже и Турция, и Греция провели военные учения в этом районе.