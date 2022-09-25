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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В Анкаре посчитали, что Греция разместила бронетехнику на островах в Эгейском море

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Греческие военные доставили бронетехнику на демилитаризованные острова Греции в Эгейском море, что является нарушением международного права, сообщает в воскресенье Sabah со ссылкой на источники в турецких службах безопасности.

По данным источников, турецкие беспилотники, которые вели разведку над Эгейским морем, ранее обнаружили два греческих транспортных судна, направлявшихся к островам Лесбос и Самос. В результате Греция доставила на Лесбос 23 единицы бронетехники, а на Самос - 18, причем всю это технику ранее передали Афинам США.

Источники отметили, что такая переброска техники означает нарушение статуса островов и международного права и свидетельством того, что Греция продолжает размещать вооружения на островах близких к турецкой границе.

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море, по проблеме разделенного Кипра, нефтегазовой разведке, которую Турция ведет в водах, являющихся, как заявляют в Афинах и Никосии, исключительной экономической зоной Греции и Кипра, а также по проблеме использования регионального воздушного пространства, энергетике, миграции.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. В то время как Греция реализует масштабную программу модернизации вооруженных сил, Турция настаивает, что ее несправедливо лишают доступа к минеральным ресурсам Средиземноморья, и отрицает обвинения, что она в 2020 году помогала нелегалам скапливаться на своей границе с Грецией.

Турция Греция Эгейском море
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