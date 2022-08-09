Военные РФ сообщили о выходе с 1 августа 12 судов с сельхозпродукцией из украинских портов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов с 375 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

"Всего с 1 августа 2022 года из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 тыс. 131 тонна продовольствия, в том числе: 307 тыс. 831 тонна кукурузы, 6 тыс. тонн подсолнечного масла, 50 тыс. 300 тонн муки, 11 тыс. тонн сои", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге во вторник.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 9 августа 2022 года из порта Черноморск осуществлен выход сухогрузов "Оушен Лион" (Либерия, груз – кукуруза) и "Рахми Яджи" (Турция, груз – мука)", - сообщил он.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

Мизинцев заявил, что в шести портах - Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном - остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств.

"Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сообщил Мизинцев.

"Вооруженными силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов", - сказал Мизинцев.

По его словам, один коридор круглосуточно открыт в Черном море - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 307 морских миль и шириной 3 мили.

Второй коридор работает круглосуточно в Азовском море - для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря, сказал Мизинцев.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном контроле над Мариуполем. 25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.