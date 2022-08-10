СКЦ проведет 10 августа досмотр двух судов, направляющихся в украинские порты

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на проход через морской гуманитарный коридор двух судов, направляющихся в украинские порты, они будут досмотрены в среду, сообщает ООН.

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал сегодня движение двух судов, ожидающих досмотра, через морской гуманитарный коридор (...) Суда Petrel S и Brave Commander завтра будут пройдут инспекцию в Мраморном море и в случае получения разрешения отправятся в Черноморск и Южный соответственно", - говорится в сообщении.

Во вторник совместные инспекционные группы осмотрели суда Riva Wind, Glory и Star Helena, покинувшие черноморские порты, все они были допущены к отплытию, отметили в штаб-квартире.

Кроме того, в среду, 10 августа, в Мраморном море совместные инспекционные группы досмотрят суда Mustafa Naciti, Sacura и Arizona.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, шесть иностранных сухогрузов и танкеров с украинской сельскохозяйственной продукцией покинули 7-8 августа черноморские порты.

По информации министерства, 7 августа был осуществлен выход сухогруза Riva Wind (Маршалловы Острова, груз - кукуруза) из порта Одесса, танкера Mustafa Naciti (Турция, груз - подсолнечное масло), сухогрузов Star Helena (Маршалловы Острова, груз - мука) и Glory (Маршалловы Острова, груз - кукуруза) из порта Черноморск.

8 августа сухогруз Arizona (Либерия, груз - кукуруза) покинул порт Черноморск, сухогруз Sacura (Либерия, груз - соя) - порт Южный.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.