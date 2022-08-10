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Фумио Кисида провел перестановки в правительстве Японии

Фумио Кисида провел перестановки в правительстве Японии
Фумио Кисида
Фото: Kim Kyung-Hoon - Pool/Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида утвердил новый состав правительства после отставки предыдущего кабинета министров. Как сообщает Kyodo News, ожидаемо свои посты сохранили главы МИД и Минфина Ёсимаса Хаяси и Сюнъити Судзуки.

Генеральным секретарем остался Хирокадзу Мацуно.

Тэцуо Сайто продолжит занимать пост министра государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма.

Ясукадзу Хамада, занимавший пост министра обороны с 2008 по 2009 год, вернулся на этот пост, заменив Нобуо Киси. Киси, младший брат убитого экс-премьера Синдзо Абэ станет советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Задержанный за убийство Абэ обвинял бывшего премьера в связях с организацией "Церковь объединения", к которой у стрелявшего были личные претензии. Kyodo напоминает, что формально Киси был смещен с поста министра по состоянию здоровья, однако до отставки чиновник признавал, что в прошлом на выборах пользовался поддержкой "Церкви объединения".

Новым министром экономической безопасности назначена глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити.

Таро Коно, который был министром иностранных дел с 2017 по 2019 год, стал министром цифровизации.

Экс-министр экономического развития Ясутоси Нисимура, который отвечал за ответ правительства на COVID-19, становится министром экономики, торговли и промышленности, министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.

Пост министра здравоохранения вновь займет Кацунобу Като, пост министра юстиции - Ясухиро Ханаси, министра образования - Кэйко Нагаока. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства возглавит Тэцуо Номура.

Кисида провел перестановки в правительстве на фоне снижения рейтингов, чтобы дистанцироваться от "Церкви объединения".

Япония Фумио Кисида Синдзо Абэ Церковь объедиения
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