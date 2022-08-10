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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Молдавским ведомствам поручили заняться проблемой экспорта продукции растениеводства в РФ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила госведомствам решить проблему экспорта продукции растениеводства в Россию.

"Вчера мы узнали, что в молдавских фруктах и овощах были внезапно обнаружены вредители. Прошу компетентные ведомства разобраться, проинформировать и решить эту проблему", - заявила премьер на заседании правительства в среду.

"Я вас прошу строго следить за качеством продукции. Мы поставляем продукцию сельского хозяйства на рынки разных стран. Продолжаем расширять рынки, поэтому нужно дорожить качеством и работать в этом направлении", - подчеркнула Гаврилица.

Накануне советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Юлия Мелано сообщила, что ввоз в Россию молдавской продукции растениеводства с 15 августа будет запрещен. Она мотивировала эти временные ограничения "неоднократным обнаружением опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России". Мелано перечислила регионы Молдавии, из которых запрещен ввоз продукции. В список вошли следующие районы: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский.

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Раду Мустяцэ заявил, что "учреждение пока не получило официального уведомления от российских коллег".

"Мы не получали уведомления, а также никогда ранее не было замечания по качеству продукции. Более того, в последнее время Молдавия существенно расширила список стран, на рынки которой экспортирует фрукты и овощи. И мы не имеем замечаний по качеству продукции или фитосанитарному контролю", - сказал Мустяцэ.

Он подчеркнул, что ANSA будет проверять продукцию по каждому району, чтобы выяснить причины такого решения со стороны России.

По данным Россельхознадзора, в этом году из Молдавии было поставлено 168 тыс. тонн продукции растениеводства, в основном это яблоки, слива, виноград, черешня. Только за июль в поставках было выявлено 5 видов карантинных для ЕАЭС объектов: восточная плодожорка, восточная фруктовая муха, бурая монилиозная гниль, средиземноморская плодовая муха, амброзия полыннолистная.

За весь 2021 год и текущий период этого года в растительной продукции, поступившей из Молдавии, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.

Молдавия МРоссельхознадзор
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