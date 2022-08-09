Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из 31 района Молдавии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 15 августа запрещает ввоз в РФ продукции растениеводства из 31 района Молдавии, а также из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев, Бельцы, сообщила журналистам советник руководителя службы Юлия Мелано.

По ее словам, Россельхознадзор был вынужден ввести ограничения из-за неоднократного выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России. "Об этом молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована, однако должной реакции не последовало, - сказала она. - Меры, предпринимаемые молдавской стороной по соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Российскую Федерацию, являются недостаточными".

Вводимые ограничения нацелены на защиту территории РФ от проникновения и распространения карантинных объектов, отметила она.

Мелано напомнила, что 5 марта 2022 года Россельхознадзор отменил все ограничения на ввоз в РФ из Молдавии подкарантинной продукции без учета ограничений по предприятиям-производителям. Ранее механизм поставок представлял из себя регионализацию территории Молдавии, предполагающую поставки продукции только из чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий. С 15 августа Россельхознадзор вынужден вернуться к работе в этом формате.

С 15 августа поставки запрещены из следующих районов: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский.

Молдавия Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 20% год к году

Маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом

Маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом

Brent подешевела до $96,43 за баррель после роста цены днем ранее

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });