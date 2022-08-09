Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из 31 района Молдавии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 15 августа запрещает ввоз в РФ продукции растениеводства из 31 района Молдавии, а также из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев, Бельцы, сообщила журналистам советник руководителя службы Юлия Мелано.

По ее словам, Россельхознадзор был вынужден ввести ограничения из-за неоднократного выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России. "Об этом молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована, однако должной реакции не последовало, - сказала она. - Меры, предпринимаемые молдавской стороной по соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в Российскую Федерацию, являются недостаточными".

Вводимые ограничения нацелены на защиту территории РФ от проникновения и распространения карантинных объектов, отметила она.

Мелано напомнила, что 5 марта 2022 года Россельхознадзор отменил все ограничения на ввоз в РФ из Молдавии подкарантинной продукции без учета ограничений по предприятиям-производителям. Ранее механизм поставок представлял из себя регионализацию территории Молдавии, предполагающую поставки продукции только из чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий. С 15 августа Россельхознадзор вынужден вернуться к работе в этом формате.