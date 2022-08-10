В ДНР сообщают об утечке аммиака в результате обстрела ВСУ пивоваренного завода
Жителям Донецка рекомендуется принять меры предосторожности
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Из-за утечки токсичного аммиака в результате удара по Донецку жителям города рекомендуют принять меры предосторожности, сообщает штаб территориальной обороны (ТерО) Донецкой народной республики.
"В результате обстрела ВСУ территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака", - говорится в сообщении штаба ТерО ДНР.
Сообщается, что "зона поражения составляет 2 километра".