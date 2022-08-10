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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

В ДНР сообщают об утечке аммиака в результате обстрела ВСУ пивоваренного завода

Жителям Донецка рекомендуется принять меры предосторожности

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Из-за утечки токсичного аммиака в результате удара по Донецку жителям города рекомендуют принять меры предосторожности, сообщает штаб территориальной обороны (ТерО) Донецкой народной республики.

"В результате обстрела ВСУ территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака", - говорится в сообщении штаба ТерО ДНР.

Сообщается, что "зона поражения составляет 2 километра".

ДНР Донецк
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