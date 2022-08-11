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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

Минобороны РФ назвало умышленным обстрел ВСУ пивоваренного завода в Донецке

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Утечка более шести тонн аммиака произошла в результате обстрела украинскими формированиями пивоваренного завода в Донецке, погиб один человек, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"10 августа 2022 года артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.

"В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей", - сказал Мизинцев.

"Оперативными действиями подразделений МЧС Донецкой Народной Республики удалось ликвидировать последствия артиллерийского удара и не допустить жертв среди местного населения", - сообщил военный.

Он заявил, что считает этот инцидент "умышленным обстрелом".

Минобороны РФ Донецк
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