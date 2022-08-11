Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ Донецкого пивоваренного завода

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - МЧС Донецкой народной республики (ДНР) сообщает, что по предварительной информации при обстреле украинскими военными территории Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе города один человек погиб и двое пострадали.

"В 22:00 на линию "101" поступила информация о повреждении амиакопровода на территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города. В результате попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака. Площадь зоны возможного заражения составляет 1,65 км. В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации 1 человек погиб и 2 пострадали", - отмечается в сообщении в соцсети.

В нем также говорится, что "группой радиационно-химической и биологической защиты МЧС проводится разведка местности с целью определения места утечки аммиака и уровней предельно допустимых концентраций".

На территории завода зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов на площади 600 кв. м.

Ликвидация пожара продолжается.