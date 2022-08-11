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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Что случилось этой ночью: четверг, 11 августа

Ким Чен Ын побелил коронавирус, Реал взял Суперкубок, Байден отправился в отпуск

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- В Таллине предложили объединить планы обороны Эстонии и Финляндии. С такой инициативой выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

- Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР. В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называл лихорадкой, в стране было выявлено у более 4,77 млн человек.

- Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ Донецкого пивоваренного завода. Возникшую в результате обстрела опасную утечку аммиака удалось прекратить.

- "Реал" в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА. Футболисты королевской команды со счетом 2:0 одолели соперников из франкфуртского "Айнтрахта".

- Участники проекта МКС подтвердили продолжение работ на станции после 2024 г. Соответствующее заявление опубликовано на сайте NASA.

- Байден отправился в отпуск. Он отправился с членами своей семьи в штат Южная Каролина, где планирует провести как минимум неделю.

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