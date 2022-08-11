Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе удалось прекратить
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Силам МЧС Донецкой народной республики (ДНР) удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе, произошедшую из-за обстрела украинских военных.
"По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе", - говорится в сообщении МЧС ДНР в социальной сети.
Для ликвидации аварии привлечено 13 единиц техники, 51 человек личного состава.
На данный момент сотрудники МЧС ДНР ликвидируют возгорание на складе готовой продукции, говорится в сообщении.