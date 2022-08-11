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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе удалось прекратить

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Силам МЧС Донецкой народной республики (ДНР) удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе, произошедшую из-за обстрела украинских военных.

"По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе", - говорится в сообщении МЧС ДНР в социальной сети.

Для ликвидации аварии привлечено 13 единиц техники, 51 человек личного состава.

На данный момент сотрудники МЧС ДНР ликвидируют возгорание на складе готовой продукции, говорится в сообщении.

Донецк ДНР
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